Mileide Mihaile surpreende ao mostrar antes e depois da Lipo LAD

Foto: Reprodução/ Instagram

A ex-A Fazenda Mileide Mihaile aderiu ao procedimento que vem fazendo o corpo das celebridades, a sonhada lipo LAD, que define o corpo sem a necessidade de anos de exercícios físicos.

O procedimento feito por Mileide no final de novembro, também mexeu no bumbum da ex-esposa de Wesley Safadão, com um enxerto, suporte e uma lipoaspiração.

Foto: Reprodução/ Instagram

Nas redes sociais, a mãe de Yudhi surpreendeu ao exibir o antes e depois da transformação. Na época da cirurgia, Mileide chegou a falar com os seguidores sobre a decisão.

Foto: Reprodução/ Instagram

“Realizei um procedimento, chamado lipo LAD, com aplicação do Renuviu. É uma tecnologia que me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual”, contou.

O procedimento realizado por Mileide chega a custar R$ 100 mil a depender da clínica e da região do país que se faz a cirurgia. É comum custar em média de R$ 30 mil a R$ 60 mil.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.