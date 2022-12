A empresa Mills trabalha na locação de plataformas e equipamentos elevatórios. Nos dias atuais, a companhia é considerada uma das maiores em sua área e busca crescer cada dia mais. Para isso, a companhia anunciou novas oportunidades de trabalho. Veja a seguir as informações sobre as vagas disponíveis e a candidatura.

Mills abre NOVOS empregos pelo Brasil

A companhia promete qualidade e segurança nos produtos entregues aos seus parceiros da construção civil e indústria. Hoje a Mills é considerada Líder no mercado de máquinas pesadas e possui uma história de mais de 60 anos. Para continuar sendo referência no mercado em que atua,a empresa está em busca de novas pessoas para fazer parte do time.

Além de vários benefícios e um salário fixo, a Mills oferece um ambiente de trabalho dinâmico e com oportunidade de os colaboradores se desenvolverem no mercado de trabalho, mostrando seus talentos. Confira a seguir, as oportunidades disponíveis e tudo referente a seleção dos candidatos.

Advogado Contratualista – São Paulo;

Consultor de Recursos Humanos – São Paulo;

Analis. de Segurança do Trabalho – Brasil;

Especialista Financeiro – São Paulo;

Analis. Web Analyst – São Paulo;

Gerente de Contabilidade – Rio de Janeiro;

Aux. de Manutenção – Vitória da Conquista/BA;

Instrutor de Operações – São José do Campos/SP;

Aux. de Pintura (Temporário) – Cotia/SP.

Como se candidatar

Para ter acesso a mais informações sobre as vagas disponíveis, o candidato pode acessar o site 123 empregos. Logo depois, é só selecionar a vaga de interesse e realizar o cadastro de um currículo para análise.

