Mills abre vagas de emprego em todo o país

A Mills é uma empresa líder de mercado há 70 anos, pioneira na locação de equipamentos para trabalhos aéreos e com a maior frota de plataformas elevatórias da América Latina. Reconhecido pela segurança, confiabilidade, qualidade e alcance, agora também é utilizado em máquinas pesadas (linha amarela).

Mills tem oportunidades de trabalho pelo Brasil todo

A Mills dá valor às pessoas e simplificas os desafios de seus clientes, visando criar valor de longo prazo de forma sustentável para o desenvolvimento sustentável de um Brasil mais humano e igualitário. Para eles, a segurança se reflete em vários aspectos: segurança da melhor escolha, segurança dos melhores equipamentos, segurança da equipe mais profissional, colaboração para proporcionar a melhor experiência, inspirando as pessoas a irem mais longe e realizarem seus sonhos.

Atualmente, ela está ofertando várias vagas de emprego. Além do salário, é oferecido alguns benefícios como participação nos resultados e lucros, assistência médica, vale transporte, assistência odontológica, seguro de vida e vale refeição. Conheça os cargos ofertados abaixo e saiba como se inscrever depois:

Anl. de Dados;

Vendedor Externo;

Anl. de Engenharia;

Instrutor Tec. de Equipamentos Pesados;

Anl. de Marketing;

Tec. de Segurança do Trabalho;

Anl. de Planejamento Financeiro;

Lubrificador;

Anl. de Segurança do Trabalho;

Tec. de Manutenção;

Anl. Financeiro;

Mecânico de Manutenção Preventiva de Máquinas Pesadas;

Anl. Fiscal;

Superv. de Operações;

Aprendiz.

Veja também: Movida abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para enviar a sua candidatura para uma das vagas anunciadas pela empresa Mills é preciso acessar o site 123 empregos. Encontre o artigo com as oportunidades, clique no botão do lado direito da página, ache o cargo desejado, mas antes de fazer o seu cadastro leia com atenção todos os requisitos que ele possui para ter a certeza de que é compatível com o seu currículo.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e atualize-se com os principais processos seletivos de grandes empresas.