Mills tem NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Mills é a maior locadora de plataformas da América Latina. Pioneira no mercado, lidera em soluções de acesso, mais recentemente no mercado de máquinas pesadas (linha amarela). Com mais de 1.850 associados em mais de 50 localidades em todo o país, eles buscam profissionais alinhados com nossa visão de futuro, motivados a colaborar em todos os desafios e que queiram ser felizes, crescer e transformar.

Mills abre novas oportunidades de trabalho pelo país

A Mills está em constante evolução e sabem que isso só pode ser alcançado valorizando a singularidade das pessoas, por isso valorizam um ambiente cada vez mais diverso, equitativo e inclusivo.

Eles acolhem e incentivam as inscrições de todos aqueles que buscam aumentar a representação de diferentes gerações, mulheres, comunidades LGBTQIA+, negros e pessoas com deficiência, pois entendem que a diversidade promove um ambiente de colaboração e inovação.

Advogado Contratualista;

Vendedor Externo;

Anl. Contábil;

Estágio Técnico;

Anl. de Dados;

Tec. de Segurança do Trabalho;

Anl. de Engenharia;

Estágio Universitário;

Anl. de Logística;

Tec. de Manutenção;

Anl. de Marketing;

Gerente de Contabilidade;

Anl. de Planejamento Financeiro;

Soldador;

Anl. de Segurança do Trabalho;

Instrutor de Operação;

Anl. Financeiro;

Promotor Externo;

Anl. Fiscal;

Instrutor Técnico de Equipamentos Pesados;

Aprendiz;

Mecânico de Manutenção Preventiva de Máquinas Pesadas;

Ass. Administrativo;

Lubrificador;

Ass. de Planejamento Logístico;

Espec. Tributário.

Como se candidatar

Para enviar o seu currículo para as oportunidades da empresa Mills é necessário acessar o site 123 empregos e, após escolher o seu cargo de interesse, faça a sua inscrição na plataforma.

