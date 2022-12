Minerva Foods abre 31 empregos pelo Brasil

Minerva Foods é uma das principais empresas de exportação de carne do nosso continente. Atuando também no ramo de produtos processados, a empresa conta com colaboradores que trabalham para que o produto chegue de forma segura até o cliente. A companhia está ofertando vagas de emprego por todo o Brasil. Confira, a seguir.

Minerva Foods abre vagas de emprego no Brasil

Minerva Foods busca novas pessoas alinhadas com o propósito da empresa que é trabalhar de forma a produzir uma alimentação sustentável, visando um futuro melhor para o planeta e novas gerações. Com vários benefícios, a companhia está ofertando diversas vagas de emprego em vários setores.

Com 29 unidades de indústria e 3 unidades de processamento, a Minerva Foods produz alimentos nutritivos e saudáveis e são vendidos para o mundo todo por meio de 11 escritórios e 14 centros de distribuição. Está em busca de pessoas comprometidas com resultados, reconhecimento e inovação. Confira as vagas, a seguir:

Secretária (o) – Barretos / SP;

Gerente de Compras – Barretos / SP;

Vendedor Externo – Macaé / RJ;

Recepcionista – São Paulo / SP;

Analista de Suprimentos – São Paulo / SP;

Supervisor de Nutrição e Tratos – Araguaína / TO;

Vendedor Interno Ferista – Cariacica / ES;

Analista de Controladoria – Barretos / SP;

Analista Pricing – São Paulo / SP;

Coordenador de Contas – Brasília / DF.

Como se candidatar

Os interessados em uma das funções disponíveis pela Minerva Foods, devem seguir as instruções disponíveis no site 123 empregos, encontrar a vaga pretendida e enviar currículo para análise. Hoje, a companhia está buscando pessoas que tenham a pretensão de inovar e transformar o mercado de maneira sustentável.

