Ministério Público da Bahia abre vagas em concurso; veja edital

Foto: Alan Oliveira/iBahia

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) lançou o edital para o VI concurso público de servidores para formação de cadastro reserva para os cargos de assistente técnico-administrativo, e 13 vagas para o cargo de analista técnico de nível superior. As inscrições podem ser feitas a partir das 16h da próxima sexta-feira (23), até as 16h do dia 6 de fevereiro, por meio da internet.

Segundo o MP-BA, pela primeira vez, o candidato poderá fazer a opção para qual região do interior do estado irá concorrer. Além da capital, há mais seis regiões que poderão ser conferidas no edital. A lotação do candidato aprovado e convocado obedecerá a opção escolhida no ato de inscrição quanto à região de concorrência, podendo ser lotado em quaisquer dos municípios abrangidos pela respectiva região.

Os salários vão de R$ 3,4 mil a R$ 6,1 mil, com direito a R$ 1.513,59 de auxílio alimentação, além de auxílio transporte. As inscrições para o concurso custam R$ 80 para Assistente Técnico-Administrativo, e R$ 120 para Analista Técnico. Além das vagas de ampla concorrência, há oportunidades também para a pessoa com deficiência (PcD) e para negros.

Nos cargos de nível superior, há vagas para os cursos de Pedagogia; Psicologia; Serviço Social; Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação; Publicidade e Propaganda; Estatística; Engenharia Civil; Arquitetura; Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal ou Ciências Biológicas; e Ciências Contábéis.

As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 5 de março. O concurso terá prazo de validade de 18 meses, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MP.

