Missas celebram fim de ano em Salvador; veja calendário

Foto: Imagem/TV Bahia

Nas última e na primeira segunda-feira de 2022 e 2023, serão realizadas as tradicionais Santas Missas. As datas que, anualmente levam milhares de baianos às igrejas, marcam as celebrações de fim de ano e os pedidos para o ano que se inicia.

Em Salvador, Na Igreja São Lázaro e São Roque, localizada na Federação, as Celebrações Eucarísticas acontecerão em diversos horários. Confira:

Última segunda-feira do ano (26 de dezembro de 2022): Missas às 5h30, às 7h, às 9h, às 11h, às 14h30 e às 16h;

Primeira segunda-feira do ano (2 de janeiro de 2023): Missas às 7h, às 9h, às 11h, às 14h30, às 16h e às 18h.

SERVIÇO:

O QUÊ: Missas na última e na primeira segundas-feiras de 2022 e de 2023

QUANDO: 26 de dezembro e 2 de janeiro

ONDE: Igreja São Lázaro e São Roque (Federação, Salvador)

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.