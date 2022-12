Mistura Salvador é cancelado por causa a Copa do Mundo

Foto: Divulgação

O evento Mistura Salvador, que aconteceria na próxima quinta-feira (8), na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi cancelado. A festa teria shows de Joelma, Bell Marques, Simone, Thiago Aquino, Calcinha Preta e Escandurras.

De acordo com informações da produção do evento, a festa foi cancelada por questões estratégicas motivadas pela Copa do Mundo.

Segundo o comunicado, o reembolso dos ingressos poderá ser solicitado diretamente no ponto de venda onde a compra foi realizada.

