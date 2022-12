Modelo brilha fazendo faxina para ajudar pessoas com depressão

Foto: Divulgação

Uma das dicas mais valiosas para quem quer empreender é identificar as necessidades humanas e transformá-las em um negócio. Foi assim com a CleanNew e com diversas empresas existentes nos mais variados segmentos. Porém, às vezes, nossas aflições e dores pessoais também podem gerar uma oportunidade.

Quero contar hoje a história da modelo, influenciadora e empreendedora Ellen Milgrau, de 30 anos. Ela saiu de casa aos 15 anos para desbravar o mundo numa promissora carreira de modelo. Queria viajar, conhecer pessoas, aprender diversos idiomas e conquistar as passarelas mundo a fora.

Tudo estava indo como o planejado, a carreira internacional era certa e promissora, até que Ellen foi diagnosticada com depressão, aos 18 anos, e decidiu retornar para casa.

Com a veia empreendedora, decidiu abrir um em São Paulo, sua cidade Natal. Assim surgiu o Heute Bar & Brunch no centro da capital. O estabelecimento caiu na graça dos paulistanos e foi bastante badalado até o início da pandemia da Covid-19, quando o ramo de lazer e entretenimento foi diretamente afetado. Como muitos empresários, Ellen teve de fechar as portas e seguir para o confinamento estabelecido pelas autoridades mundiais.

Durante o isolamento, sozinha e sem um trabalho, Ellen, que foi diagnosticada com depressão aos 18 anos, viu na faxina da casa uma forma de ocupar a mente e evitar a “autossabotagem”, como gosta de falar. “Tenho cinco cachorros e preciso limpar a casa diariamente. Então, comecei a gravar minha rotina, postar no Instagram e fui ganhando seguidores.”

Dos vídeos no Instagram, Ellen migrou para o Tik & Tok e hoje tem quase 2 milhões de seguidores que acompanham sua rotina de faxina. Mas não pense que a limpeza se resume à sua casa. Da sua residência, ela partiu para a de um amigo que também sofre com depressão e passou a oferecer o serviço gratuitamente para auxiliar pessoas que enfrentam a doença e precisam de apoio para se levantar.

Ellen acredita que ambientes organizados podem ajudar na recuperação de pessoas que sofrem com transtornos psicológicos. E foi assim que começou a dar sua contribuição para o mundo.

“Sofro com depressão e consigo sentir a dor das pessoas que vivem a mesma situação. Sei o quanto é importante ter uma rede de apoio para se levantar. Além disso, sempre gostei de trabalhos manuais e de cuidar da casa. Quando comecei a postar os vídeos, recebi directs no Instagram e e-mail de pessoas pedindo ajuda. Foi então que decidi criar o projeto”, conta.

A série “Faxina Milgrau” já está no seu 18º episódio e conta com dois patrocinadores. “Criei formulário para os interessados preencherem e participarem da seleção das casas que serão mostradas na web série. A identidade é preservada. Só aparece quem tem interesse em falar sobre sua vida para tentar ajudar outras pessoas.”

Além do conteúdo que produz para a web série e das faxinas, Ellen ainda arruma tempo para modelar. “É uma forma de me capitalizar já que as faxinas são um trabalho voluntário e tenho patrocínio apenas para a produção da série.”

Ao ajudar as pessoas que passaram pelo mesmo que ela, Ellen diz que se sente mais realizada do que desfilar em uma passarela. “É gratificante poder mostrar para alguém que sei a dor que ele está sentido e dar forças para ele sair dessa.”

