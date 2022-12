Moeda de R$ 1 pode valer até R$ 10 MIL; confira

Os numismatas, mais conhecidos como colecionadores de notas raras, têm se destacado atualmente. Acontece que os especialistas estão em busca das notas ou moedas que já não circulam mais, ou aquelas de difícil acesso. Dessa forma, você pode ter em mãos um alto valor e ainda não sabe.

Atualmente, uma moeda de R$ 1 tem chamado a atenção dos especialistas e tem sido bastante procurada, por ser considerada muito valiosa.

Moeda rara de R$ 1 real

A moeda de R$ 1 em questão, possui uma letra “P” ao lado da “coroa”, onde fica o valor da moeda. Trata-se de um erro, que aparece abaixo da palavra “real”.

No entanto, nesse caso, a letra “P” possui um significado específico, sendo “prova de cunho”. Dessa forma, trata-se de um modelo originalmente cunhado para indicar a qualidade da moeda. De acordo com os numismatas, essa moeda pode valer, atualmente, até R$ 10 mil.

Moeda rara de R$ 0,50 centavos

As modas raras de R$ 0,50, criadas pelo Banco Central, tiveram um total de 44 mil exemplares com um erro gravíssimo, que foi a não impressão do número 0. O modelo circulou no país até 2012, quando o BC começou a retirá-la de circulação. Entretanto, o banco não conseguiu encontrar todas as moedas.

Como o BC ainda não conseguiu recolher todas as unidades, há ainda alguns desses itens no bolso ou na carteira de alguém, ou mesmo circulando pelo país sem ninguém notar o erro. No entanto, caso possua a moeda, há colecionadores que podem pagar até R$ 700 para tê-la em suas coleções.

Moeda rara de R$ 0,25 centavos pode ser vendida por R$ 3 mil

Ao contrário do que muitos imaginam, o hobby de colecionar cédulas e moedas é muito comum no mundo e, inclusive, no Brasil. Milhares de cidadãos brasileiros envolvidos no mercado numismático podem pagar valores altíssimos para ter um determinado objeto em sua coleção.

Essas pessoas costumam procurar as moedas raras na internet para fazer ofertas bastantes vantajosas, como é o caso da moeda de R$ 0,25 que pode valer até R$ 3 mil. Para uma moeda valer todo esse valor sozinha deve ser considerada muito rara.

Na prática, o que a torna valiosa é um erro encontrado no seu verso, que apresenta uma efígie da república, que na realidade pertence a moeda de R$ 0,50. No entanto, em sua outra face estar a impressão comum da moeda.