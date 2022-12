Moeda de R$ 1 pode VALER mais de R$ 9 MIL; saiba como vender

Atualmente, os colecionadores de moedas estão à procura de algumas versões raras do modelo de R$ 1. De acordo com os especialistas, os itens podem ser vendidos por até R$ 10 mil. Portanto, trata-se de uma ótima oportunidade de ganhar um dinheiro extra neste final de ano.

Os numismatas informara que entre os modelos mais procurados, estão as moedas confeccionadas no período em que o Brasil sediou as Olimpíadas em 2016. Na época, o Banco Central emitiu milhares de moedas comemorativas.

Contudo, é importante salientar que a primeira moeda foi criada ainda em 2012, que marca quando a bandeira foi entregue. Ademais, ainda existem as moedas que simbolizam cada uma das 16 modalidades olímpicas ou paraolímpicas.

Moedas de R$ 1 que podem valer até R$ 10 mil

Os numismatas procuram frequentemente pelas moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara se trata da entrega da bandeira, impressa para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

De acordo com informações oficiais, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar de R$ 7 mil a R$ 10 mil.

Entretanto, é importante salientar que alguns colecionadores estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Moeda rara de R$ 0,25 centavos pode ser vendida por R$ 3 mil

Ao contrário do que muitos imaginam, o hobby de colecionar cédulas e moedas é muito comum no mundo e, inclusive, no Brasil. Milhares de cidadãos brasileiros envolvidos no mercado numismático podem pagar valores altíssimos para ter um determinado objeto em sua coleção.

Essas pessoas costumam procurar as moedas raras na internet para fazer ofertas bastantes vantajosas, como é o caso da moeda de R$ 0,25 que pode valer até R$ 3 mil. Para uma moeda valer todo esse valor sozinha deve ser considerada muito rara.

Na prática, o que a torna valiosa é um erro encontrado no seu verso, que apresenta uma efígie da república, que na realidade pertence a moeda de R$ 0,50. No entanto, em sua outra face estar a impressão comum da moeda.

Por que os colecionadores querem comprar a moeda?

As moedas com defeitos de fabricação são chamadas de “mulas”. Elas são extremamente raras pois são confeccionadas com um erro na sua cunhagem. Ou seja, esse erro não acontece com frequência, o que acaba deixando o item ainda mais valioso com o passar do tempo.

Neste sentido, caso você tenha um exemplar dessa moeda, saiba que é possível vende-la por um bom valor mesmo não sendo um especialista. Uma das opções é por meio da casa de leilão “Brasil Moedas Leilões”. Na plataforma, é possível cadastrar o item e enviar para avaliação.

Você também pode buscar compradores no site Tenor & Pellizzari, que funciona da mesma forma que o portal de leilão mencionado acima. A Sociedade Numismática Brasileira também pode ser encontrada no navegador.