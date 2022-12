Moeda rara pode valer mais de R$ 2 milhões; Veja se você tem uma dessa

Independente de seu valor original indicado, algumas moedas podem atingir preços altíssimos, devido a outros fatores que as tornam especiais. Dentre esses fatores podem ser citados o momento histórico em que foi fabricada, certas peculiaridades ou até mesmo defeitos, que podem estar relacionados à sua raridade. São as chamadas moedas raras.

Sendo assim, a maioria da população não tem conhecimento de que certas moedas raras podem valer fortunas. Algumas delas às vezes têm uma moeda rara em casa e nem mesmo se dão conta. Dessa forma, especialistas e colecionadores apontam que a mais rara e valiosa moeda do Brasil tem preço estimado em R$ 2,3 milhões.

Essa moeda em questão é chamada de “Peça da Coroação” e data da época de Dom Pedro. Confira a seguir o que torna essa moeda rara tão especial, e faz com que ela possua um valor tão absurdo.

Peça da Coroação

De acordo com especialistas, o alto valor da moeda chamada “Peça da Coroação”, fabricada em 1822 na época de Dom Pedro I, se deve a três fatores: raridade, contexto histórico e características únicas.

Com relação ao fator raridade, a moeda se valoriza devido ao baixo número de exemplares produzidos. Apenas 64 moedas “Peça da Coroação” foram emitidas. Sendo assim, ela se valoriza muito devido à lei da oferta e procura.

Além disso, o contexto histórico também é muito importante. Essa moeda foi a primeira cunhada após a independência do Brasil em 1822, tornando-se muito importante na história e causando desejo aos colecionadores.

Inclusive, a baixa emissão da moeda se deve ao fato de que Dom Pedro I não ficou satisfeito com o resultado. O monarca desejava que sua imagem na moeda fosse com vestimentas militares, entretanto, ele apareceu na moeda com o busto nu.

Por fim, a “Peça da Coroação” se valoriza devido às suas características únicas. No caso essa característica é de que a moeda é completamente feita de ouro, que também é um item raro e de valor alto.

Em 2014 a “Peça da Coroação” foi a leilão, determinando seu valor altíssimo, sendo vendida para um colecionador. Na ocasião, o colecionador pagou incríveis R$ 2,37 milhões por essa moeda rara.

Outras moedas raras

Além da moeda “Peça da Coroação”, existem outras moedas raras que possuem altos valores no Brasil. Um bom exemplo são as moedas emitidas pelo Banco Central para as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.

Os princípios da valorização são os mesmos, contexto histórico das Olimpíadas no Rio de Janeiro e também a baixa emissão dessas moedas. Entretanto, elas não chegam aos pés da “Peça da Coroação”.

No caso das Olimpíadas, a moeda mais rara é a que representa a entrega da bandeira. Essa moeda é estimada em cerca de R$ 10 mil. Além dela, existem outros exemplares menos valorizados, como moedas de R$ 0,50 que podem chegar ao valor de até R$ 700.

Dessa forma, percebe-se que dá para ganhar uma boa quantia de dinheiro com essas moedas raras. Basta ficar atento aos eventos que irão emitir moedas especiais, e se inteirar do mundo dos colecionadores de moedas.