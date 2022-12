monte o seu e aproveite com os amigos

Foto: Divulgação

Copa do Mundo é momento de confraternização universal e por isso, muitas pessoas aproveitam os jogos para reunir amigos e familiares. O churrasco por sua vez possui o mesmo significado, além de ser um dos momentos preferidos dos brasileiros. Então, já passou da hora de montar seu kit churrasco Copa do Mundo e receber as pessoas da melhor forma para torcer pela seleção brasileira!

Veja os principais itens que não podem faltar no seu kit churrasco Copa do Mundo, onde encontrar e aproveite os melhores momentos entre amigos e família, garantindo sempre o melhor preço.

Churrasqueira, espetos e grelhas

Existem no mercado diversos tipos de churrasqueiras. Algumas já vêm com os acessórios como grelha e espetos, mas há também a opção de comprar esses itens de forma avulsa. Na hora de escolher a sua churrasqueira, por exemplo, a dica é optar por um equipamento leve, fácil de montar, desmontar e transportar.

Clique aqui e veja algumas opções bacanas e acessíveis de churrasqueiras, espetos e grelhas.

Tábuas, Jogo de facas e faqueiros

A tábua é útil para fatiar os cortes e servir aos convidados, por isso seu kit precisa de uma boa tábua de churrasco, de preferência que contenha divisórias e de bambu, assim, o corte será mais firme e fácil.

As facas e faqueiros também desempenham um papel importante, principalmente na hora de servir a galera. Na hora de comprar esses itens, pense na durabilidade da peça e na facilidade do corte da carne. Um kit de inox é uma boa escolha.

Caixa térmica e cooler

Com caixas térmicas e coolers, você pode realizar seu evento ao ar livre e manter tudo resfriado, principalmente as bebidas. No seu kit churrasco Copa do Mundo também não pode faltar esse item.

Escolha uma que tenha alça, analise qual a capacidade que você irá necessitar e principalmente o poder de armazenagem.

Na Le Biscuit você encontra diversos itens para montar o seu kit de churrasco copa do mundo sem gastar muito, como facas, faqueiros e tábuas de churrasco, taças, petisqueiras e muito mais. Aproveite hoje mesmo as melhores ofertas e facilidades de pagamento na Le Biscuit.

Veja também! Brinquedos da Copa do Mundo 2022: 5 opções para as crianças

Leia mais sobre Dicas da Le no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.