Moradores de Cosme de Farias reclamam de carros estacionados em locais proibidos

Os moradores de Cosme de Farias reclamaram dos carros estacionados em locais proibidos na região. Segundo eles, isso tem alterado a rotina de quem mora no bairro.

O morador da região, Edson Jorge Braga, que é motorista, fez um relato sobre a situação.

“Os Motorista de ônibus no seu dia a dia já passam mais de trinta minutos para poder passar um percurso de dois, três quilômetros dentro de Come de Farias. Acho que a prefeitura e a SEMOB deveriam averiguar essa situação aí e cabe ao órgão responsável como a Transalvador fiscalizar esses proprietários de veículos que ficam bebendo com som alto, atrapalhando a via dos ônibus pois o código de trânsito brasileiro diz que você obstruir a circulação, é inflação, então cabe ele fazer a fiscalização para que isso acabe e os ônibus voltem a circular para melhorar para a população”, afirmou.

Edson ainda fala que o problema no trânsito se agrava no final de semana, quando os moradores enfrentam ainda mais dificuldades.

“Os ônibus já são escassos lá, né? E durante o final de semana não tem ônibus entrando em Cosme de Farias, porque tem muitos carros parados estacionados na beira da pista e muitos carro com som alto, pessoal que tá bebendo, então param de entrar, param de circular lá dentro no final de semana e o transtorno pior fica para o morador, chega de noite, minha esposa chega do trabalho, 10h da noite e em Cosme de Farias só tem a estação de Brotas ou ela vai andando, correndo o risco de ser assaltada, ou ela tem que pegar o mototáxi porque não tem ônibus que vai entrar”, conta

Em nota, a Transalvador informou que faz fiscalizações rotineiras no baierro des Cosme de Farias. O órgão informou ainda que nessas ações, os agentes de trânsito visam coibir o estacionamento irregular e outros tipos de infrações no trânsito.

A Transalvador disse também que é preciso que a população se conscientize e obedeça às regras estabelecidas pelos órgãos de trânsito. Com a colaboração de quem passa pelo local, o órgão pode garantir a segurança e a fluidez do tráfego naquela região.

Já a Semob informou que a operação de transporte ocorre normalmente na região, e que aciona a Transalvador sempre que necessário para ordenar o trânsito no local a fim de evitar interferências no atendimento aos usuários.

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.