Moranguinho é eliminada na reta final de ‘A Fazenda’

Foto: Reprodução/ Record TV

O jogo chegou ao fim para Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, faltando uma semana para a grande final de ‘A Fazenda’.

A ex-dançarina de MC Créu foi eliminada do reality show na última quinta-feira (8), em uma roça contra André e Bia Miranda, após não conquistar o público suficiente para seguir na disputa.

A esposa de Naldo Benny recebeu apenas 13,04% dos votos do público, contra 33,58% da aliada Bia Miranda e 53,38% do rival de equipe, André.

Fora do confinamento, a ex-dançarina se surpreendeu com o que viu, principalmente da aliada, Deolane Bezerra, que pediu para sair do programa.

No quadro ‘Cabine de Descompressão’, com Lucas Selfie, Moranguinho teve acesso às vezes que o companheiro, Naldo, tentou passar mensagens para ela sobre o jogo.

Questionada sobre a confiança no marido, principalmente ao discordar do grupo A, a dançarina respondeu: “Ele via tudo de uma forma diferente de mim, porque ele via o que acontecia nas minhas costas. Ele viu exatamente o que eu não via”.

