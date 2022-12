Moretti comete atrocidade contra filho de Guida após descoberta

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Moretti (Rodrigo Lombardi) estará cheio de ódio contra o casal Oto (Romulo Estrela) e Brisa (Lucy Alves). Com medo de que seus podres venham à tona, ele cometerá uma loucura na trama de Gloria Perez. As informações são do Observatório da TV.

Ao achar que viu o hacker na rua, o crápula vai passar com o carro por cima do homem sem nenhum escrúpulo. Acontece que, depois da tentativa de assassinato, Moretti perceberá que feriu gravemente uma pessoa desconhecida.

Após o momento, o empresário irá para casa e começará a limpar os vestígios do atentado no veículo e Rudá (Guilherme Cabral) verá tudo de longe já desconfiando do padrasto.

Ele começará a investigar crimes que aconteceram na região e descobrirá o atropelamento pouco tempo antes de Moretti chegar em casa. Depois da descoberta, ele contará tudo para Guida (Alessandra Negrini) em “Travesia”.

A mulher vai conversar com Moretti para saber se tudo o que o filho falou era verdade, mas o crápula seguirá sem nenhuma piedade e vai tentar mudar o jogo para seu lado dizendo que Rudá não passa bem mentalmente.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.