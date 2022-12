Morre aos 31 anos Jo Mersa, neto de Bob Marley

Foto: Reprodução/ Instagram

O cantor Jo Mersa, neto do rei do reggae, Bob Marley, teve a morte confirmada na última terça-feira (27), aos 31 anos, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, Joseph Mersa Marley faleceu em decorrência de problemas causados pela asma.

A estação de rádio Flórda WZPP, afirma que o rapaz morreu após uma crise asmática. Segundo o site, Jo foi encontrado inconsciente em um carro.

A família não se pronunciou oficialmente sobre a morte do cantor.

Jo era filho de Stephen Marley, 50 anos, um dos 11 filhos de Bob Marley. O artista era formado em Engenharia de Som, pela Miami Dade College.

Na música, o cantor seguia o mesmo estilo do avô. Jo morou na Jamaica durante os primeiros anos de vida e concluiu os estudos na Flórida. O último trabalho lançado pelo artista foi o EP “Eternal”, em 2021. Jo Mersa deixa a esposa e uma filha.

