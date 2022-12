Morre ator Betito Tavares, o Cardosinho de ‘Coração de Estudante’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

O ator Betito Tavares morreu aos 42 anos na quinta-feira (15). A morte foi confirmada pela irmã do artista, mas a causa do óbito não foi divulgada.

Betito Tavares é conhecido pelo papel de Cardosinho em “Coração de Estudante”, que está atualmente em reprise no canal fechado Viva.

Na trama, ele viveu um dos moradores da República das Bananeiras junto com personagens como Baú (Cláudio Heinrich), Fábio (Paulo Vilhena) e Carlos (Rodrigo Prado).

Além do destaque na trama, o ator também participou de “Malhação na temporada de 2003, protagonizada por Sérgio Marone e Manuela do Monte.

Por meio das redes sociais, o ator Renato Góes, atualmente no ar em “Mar do Sertão”, lamentou a morte co colega de profissão.

“Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador qnd ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hj perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Bjo nos amigos e família”, escreveu o ator.

Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador qnd ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hj perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Bjo nos amigos e família 💙 pic.twitter.com/5CrCzTJGSd — Renato Góes (@renatogoess) December 15, 2022

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.