Morre ator Pedro Paulo Rangel aos 74 anos

Foto: Reprodução/ TV Brasil

O ator Pedro Paulo Rangel morreu na madrugada desta quarta-feira (21), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista.

Sucesso nas novelas da Globo, Pedro Paulo Rangel esteve recentemente no ar na reprise de “O Cravo e a Rosa”, trama de Walcyr Carrasco que abriu novo horário de novelas nas tardes da emissora.

O artista estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em tratamento de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

Pedro Paulo Rangel estava internado desde o dia 30 de novembro e passava por complicações. A causa da morte do ator não foi revelada.

O ator iniciou a carreira em 1970, na novela “Super Plá” da TV Tupi, onde interpretou o personagem Aluísio da Costa. A primeira trama na Globo chegou em 1972 com “Bicho do Mato”.

Ao longo da carreira esteve em diversos sucessos da emissora carioca como “Gabriela”, “Saramandaia”, “Vale Tudo”, “A Indomada”, “Torre de Babel” e “Belíssima”. O último trabalho na Globo aconteceu em 2013, na série “O Dentista Mascarado”.

Foto: Reprodução

