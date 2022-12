Morre educador Hélio Rocha, aos 99 anos, em Salvador

Foto: Reprodução / Redes sociais

Morreu nesta quarta-feira (21), em Salvador, o educador Hélio Rocha, aos 99 anos. O professor foi responsável por lecionar para artistas como Caetano Veloso e Capinam. Ele morreu de causas naturais.

Em 1974, Hélio Rocha fundou o curso e colégio Nobel, antes de, em 1985, fundar a Sociedade Integral de Ensino, composta pelo Curso e Colégio Integral. O intelectual baiano também fundou a Faculdade Hélio Rocha.

O professor será sepultado na quinta-feira (22), no Cemitério Jardim da Saudade, às 16h. O velório terá início às 10h.

o colégio Integral compartilhou uma nota de pesar nas redes sociais: “Em seus mais de 70 anos de magistério, ele nos trouxe imensuráveis aprendizados com sua sabedoria”. A homenagem também trouxe uma citação do professor: “A educação que opera o milagre de dar ao homem os instrumentos da autodecifração e do autoconhecimento”.

