Morre Mãe Lídia, responsável pelo Bembé do Mercado

Morreu na manhã desta quinta-feira (8) a yalorixá Mãe Lídia, que era responsável pelo maior Candomblé de rua do Mundo, o Bembé do Mercado, em Santo Amaro, no recôncavo da Bahia. Ela tinha 86 anos e há 48 esteva à frente do terreiro Ilê Axé Yá Oman, um dos mais tradicionais do estado. A causa da morte não foi detalhada.

Mãe Lídia nasceu e foi criada em Santo Amaro. Ela foi iniciada no Candomblé em 1955, para Oxaguiã e Obaluaê, e dedicou mais de 70 anos de vida à religião. Registrado como Patrimônio Cultural do Brasil em 2019, o Bembê do Mercado foi assim reconhecido por influência da yalorixá.

Além dessa influência na celebração, a Mãe Lídia também ganhou notoriedade por lutar pela divulgação, preservação e manutenção do Candomblé. Em nota publicada no Instagram, a prefeitura de Santo Amaro lamentou a morte da yalorixá.

“É com pesar que a gestão municipal recebe a notícia do falecimento de Mãe Lídia, matriarca do povo de santo de Santo Amaro. Mãe Lídia foi defensora incansável dos valores culturais mais significativos e contribuiu com a luta contra o racismo e a intolerância religiosa em nosso município. Em tempo, a Prefeitura se solidariza com todos familiares (biológicos e espirituais) neste momento de dor”, diz o pronunciamento.

O velório e o axexê, que é uma cerimônia fúnebre realizada no Candomblé, estão sendo realizados no terreiro que era comandado pela líder religiosa. Já o sepultamento de Mãe Lídia está marcado para acontecer na sexta-feira (9), às 9h. A cerimônia será realizada no cemitério Campo da Caridade, em Santo Amaro.

