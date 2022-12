Morre ‘Rei’ Pelé aos 82 anos

Foto: Reprodução

O ex-jogador Pelé morreu aos 82 anos na tarde desta quinta-feira (29). O ídolo do futebol brasileiro e mundial estava em tratamento de um câncer no cólon e estava internado desde o último mês.

Desde o diagnóstico do câncer, Pelé passou por diversos problemas de saúde, sendo internado em algumas situações. Ele ainda foi submetido a uma cirurgia e passou por sessões de quimioterapia.

Em janeiro deste ano, os exames constataram uma metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado de Pelé. Em fevereiro, ele foi internado novamente, para tratar uma infecção urinária.

Em abril, esteve alguns dias no Hospital Albert Einstein para a realização de novos procedimentos, entre exames e tratamentos contra o câncer.

Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 e é considerado o melhor jogador de futebol da história. Pelé começou a jogar aos quinze anos no Santos Futebol Clube. Um ano depois, estava na Seleção Brasileira.

Com a camisa do Brasil, Pelé ganhou três Copas do Mundo – 1958, 1962 e 1970 – sendo o único o jogador a conquistar esse feito. No Santos, ele é o maior artilheiro da história do clube. No time de São Paulo, ele venceu duas Libertadores e dois títulos Mundiais.

