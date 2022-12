Morre Reynaldo Boury, famoso diretor de novelas e programas de TV

Foto: Reprodução/Instagram

Reynaldo Boury, famoso diretor de novelas e programas de TV, morreu neste domingo (25), aos 90 anos. A confirmação foi dada pelo neto do profissional, o ator Guilherme Boury.

Por meio das redes sociais, Guilherme, que esteve em tramas dirigidas pelo avô como “Chiquititas”, lamentou a morte de Reynaldo Boury e fez um desabafo.

“Por quê meu Deus???? Vôzinho, queria te dizer que TE AMO mais que tudo nessa vida, você sempre foi exemplo de homem, sem você essa família não seria nada!!”, iniciou.

“Hoje o céu está em festa, mas nós aqui estamos mto tristes e desolados, queria tanto te dar um último abraço, mas na vida as coisas não acontecem como queremos, Deus está no comando e ele quis assim, estou distante da família com o coração apertado e dolorido, descanse em paz vovô!!!”, completou o ator.

Com passagens pela Tupi e Globo, Reynaldo Boury também conseguiu dirigir novelas de sucesso no SBT, como “Carrossel”, que reergueu a teledramaturgia infantil do canal.

O último trabalho dele na emissora foi na trama “As Aventuras de Poliana”, de 2018, que conseguiu a maior faz primeira apresentação em audiência de uma telenovela infantil no canal, da nova safra de novelas.

