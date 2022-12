MOSAIC Fertilizantes contrata novos profissionais em várias áreas

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados, faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente de recursos humanos Tapira – MG Engenheiro de processos pleno Paranaguá – SP Analista de qualidade pleno Especialista tributário (indiretos) São Paulo – SP Operador de equipamentos móveis II Catalão – GO Banco de talentos (exclusivo para PCD) Virtual

Sobre o Mosaic

Mosaic Company foi formada em outubro de 2004 por uma fusão entre a IMC Global, uma empresa de fertilizantes formada em 1909 e a divisão de nutrição de culturas da [Cargill]. É um produtor e comerciante combinado de fosfato e potássio concentrados com uma base de clientes que inclui atacadistas, revendedores e produtores individuais em todo o mundo. Sua sede é em Plymouth, Minnesota e emprega aproximadamente 12.000 pessoas em oito países.

mosaicco.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Mosaic e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

