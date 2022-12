Motorista desaparece após dar carona à avó no interior da Bahia

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um motorista por aplicativo desapareceu há 6 dias, após sair de casa e levar a avó para o distrito de Jorro, município de Tucano, interior da Bahia. De acordo com informações da TV Bahia, a esposa de Luan dos Santos Costa, 28 anos, contou que viu o marido no dia 22 de dezembro.

E teve o último contato, no mesmo dia, por volta das 23h. Ele já retornava de Jorro com destino à Feira de Santana e mandou uma mensagem. Em um áudio, ele pediu que ela preparasse algo para comer ao chegar em casa.

Ela esperou por mais de uma hora e, preocupada com a demora, passou a ligar e enviar mensagens que nunca foram respondidas. No aplicativo de mensagens, não há indicativo que ele recebeu os conteúdos enviados.

No dia seguinte, 23 de dezembro, a família buscou o dono do carro que Luan alugava para trabalhar. O sistema GPS ajudou na localização do veículo no bairro Papagaio, em Feira de Santana.

O automóvel estava aberto e sem sinais de arrombamento. Não foram encontrados o celular, a chave e nem documentos. No mesmo dia a família registrou o boletim de ocorrência.

Ainda segundo Rayana Santos, Luan é muito tranquilo, religioso e nunca teve desentendimentos. Ele é pai de duas crianças, uma de cinco e outra de seis anos.

