Motorista fica preso às ferragens após acidente na BR-242

Foto: Marlon Ferraz / Blog Braga

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente na noite de sexta-feira (16), na BR-242, no oeste da Bahia. A situação aconteceu na altura da cidade de Luís Eduardo Magalhães, um carro bateu em uma carreta. Equipes de resgate tiveram de interditar a pista por ao menos 40 minutos. As informações são do g1 Bahia.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Luís Eduardo Magalhães (Sutrans), uma outra vítima também ficou ferida após a batida frontal. O motorista da carreta não parou após o acidente e seguiu viagem sem prestar socorros.

As vítimas, dois homens de 35 e 33 anos, respectivamente, foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sutrans). Eles foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimendo (UPA).

