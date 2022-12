Motorista por aplicativo é morto durante assalto em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um corretor de imóveis, e também motorista por aplicativo, foi morto a tiros durante um assalto na manhã desta quinta-feira (15) próximo ao Farol de Itapuã, em Salvador. Câmeras de segurança registraram o momento exato crime, que aconteceu por volta das 6h15 na rua Olindina.

Nas imagens, divulgadas pela TV Bahia, é possível ver que Vitor Ferreira Abud chega de carro e estaciona em uma rotatória. A vítima desce do veículo e segue em direção a um muro para lavar o rosto. A abordagem do assaltante, que está com um boné azul, acontece no retorno do motorista.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Na porta do carro, o corretor reage e entra em luta corporal com o suspeito, que atira contra ele. O disparo atingiu o peito de Vitor, que caiu ajoelhado.

Depois de ter atirado na vítima, o suspeito chegou a correr. Mas, volta para roubar a carteira do homem, fugindo na sequência. O local está isolado pela Polícia Militar da Bahia.

Policiais civis também estão na região para realização da perícia e exumação do corpo. Familiares de Vitor fizeram o reconhecimento, mas preferiram não falar com a imprensa.

A vítima morava no bairro de Matatu de Brotas. O caso deve ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não há informações sobre o sepultamento do corretor.

Foto: Reprodução / TV Bahia

