Motorola apresenta conceito rollable para smartphones

A Motorola apresentou um novo conceito para smartphones, o rollable. Ele utiliza fundamentos mecânicos e de construção da tela já consagrados pela Motorola nos smartphones dobráveis fabricados pela marca. A intenção é que seja uma projeção para a evolução do design dos celulares.

A fabricante está investindo em telas OLED e pOLED flexíveis, que oferecem um equilíbrio entre conteúdos exibidos com qualidade e conforto para os usuários. O conceito rollable aplica essa ideia com uma tela estendida e compacta – que se transforma com um simples toque de botão. Com o vídeo baixo, você pode ver melhor do que se trata:

Com 10 centímetros, o conceito rollable se retrai para um formato que cabe no bolso e é menor do que a maioria dos dispositivos premium no mercado atualmente. Ao oferecer uma tela de 6,5 polegadas, excelente para jogos junto com tamanho retrátil e fácil de usar, esse conceito abre caminho para novas formas de consumo de entretenimento e criação de conteúdo.

O formato rollable foi criado pelo 312 Labs, laboratório de inovação da Motorola composto por especialistas em produto, pesquisa, design e engenharia de todo o mundo. O Motorola 312 Labs está explorando designs alternativos para smartphones com o objetivo de melhorar a usabilidade e criar novas experiências.

Nova cor para smartphone da Motorola

Lançado no Brasil em setembro, o motorola edge 30 fusion agora conta com uma nova cor, desenvolvida exclusivamente para o dispositivo com a parceria com a Pantone. Trata-se da Viva Magenta, a cor do ano de 2023, segundo a Pantone, especialista quando o assunto são cores.

A Motorola explica que, “à medida que nos envolvemos em vários espaços e lugares simultaneamente, confundimos as linhas do que é tangível e digital, formando nossa própria identidade híbrida. O Viva Magenta simboliza esse relacionamento, destacando como os consumidores usam a tecnologia para aprimorar suas várias personas e desenvolver sua auto expressão multifacetada – um sentimento que está perfeitamente alinhado com a missão de empoderamento das marcas Lenovo e Motorola”.

O motorola edge 30 fusion oferece desempenho de alto nível em um dispositivo incrivelmente fino e design sofisticado. Com recursos premium, incluindo uma tela pOLED sem borda de 6,55 polegadas de 144 Hz, processador Snapdragon 888+ 5G e um sistema de câmera de 50 MP com OIS.

Uma nova experiência sonora com o MOTO BUDS 600 ANC

A edição especial do motorola edge 30 fusion chega com o novo MOTO BUDS 600 ANC, o primeiro fone de ouvido com a exclusiva tecnologia Snapdragon Sound, que oferece som superior e cancelamento de ruído ativo híbrido. Não importa o local. Seja em um avião, atendendo uma ligação em uma rua movimentada ou ouvindo música em um bar cheio de pessoas, os usuários poderão ouvir um som cristalino e de alta resolução.

Os recursos adicionais incluem Bluetooth multiponto, que permite conectar dois dispositivos ao mesmo tempo e o Google Fast Pairing, que emparelha os fones de ouvido com o telefone com um único toque. E, na hora de guardá-los, um estojo de carregamento sem fio oferece até 28 horas de bateria1 antes de precisar carregar novamente.

Além disso, o MOTO BUDS 600 ANC vem em PANTONE 19-2118 Winetasting, uma tonalidade projetada para complementar a cor Pantone do ano de 2023 e a edição especial motorola edge 30 fusion.

Disponibilidade

A edição especial motorola edge 30 fusion na cor Pantone do ano de 2023, Viva Magenta, estará disponível no Brasil a partir desta semana – inicialmente na Loja Online Motorola, com preço sugerido de R$ 4.999 e 10% de desconto na compra à vista.

O aparelho possui duas atualizações de sistema operacional e três anos de atualizações de segurança, além de Dois anos de garantia. O motorola edge 30 fusion na cor Pantone do ano de 2023 conta com o kit completo para experiência do consumidor, incluindo capa de proteção, fone de ouvido com fio, cabo USB, carregador TurboPower e a fragrância exclusiva Motorola. Já o MOTO BUDS 600 ANC chegará ao mercado brasileiro em breve.