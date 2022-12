A Movida é uma locadora de veículos que atua na gestão de frotas no país. A companhia é reconhecida pelo seu atendimento diferenciado e serviço de excelência. Para continuar sendo a maior em seu setor, a empresa está contratando novas pessoas para a formação de um novo time. Confira, a seguir.

Movida abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

Atuando em cerca de 25 estados do Brasil, a Movida é reconhecida uma das melhores no mercado da locação. Todo esse sucesso se dá a sua equipe de profissionais que são dedicados em entregar o melhor atendimento aos seus clientes.

A empresa busca modernizar cada vez mais suas atividades e produtos. Seus funcionários trabalham diariamente para a entrega dos melhores resultados. Veja, a seguir, as oportunidades anunciadas pela Movida.

Ag. de Atendimento Bilíngue (Espanhol) – Mogi das Cruzes / SP;

Vend. de Autos – São Paulo

Ag. de Locação – Belo Horizonte;

Preparador de Autos – Fortaleza/CE;

Agente de Serviços – Rio de Janeiro;

Motor. de Van – Campo Grande/MS;

Analis. de Comunicação – São Paulo;

Espec.de Recursos Humanos – Belo Horizonte/MG;

Aux.de Locação Multifuncional – São José do Rio Preto/SP;

Aux. de Frota – São Paulo;

Encarreg. de Manutenção – Curitiba;

Especialista de Avarias – Mogi das Cruzes.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem entrar no site 123empregos e seguir as orientações disponíveis para realizar a inscrição. A seleção é feita diante de alguns requisitos exigidos pela empresa.

