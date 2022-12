Movimentação no Ferry-Boat e lanchas aumentam nesta terça (27)

Foto: Reprodução / TV Bahia

O movimento no Sistema Ferry-Boat e nas lanchas, que fazem a travessia Salvador-Itaparica, aumentou desde o início da manhã desta terça-feira (27). A demanda é maior principalmente para veículos que, no momento, enfrentam uma fila de espera de mais de 2h30 no Terminal de São Joaquim.

Segundo informações da Internacional Travessias, concessionária que opera o serviço, estão em operação os ferries:

Maria Bethânia;

Rio Paraguaçu;

Zumbi dos Palmares;

Ivete Sangalo

As saídas estão sendo de de hora em hora e o transporte seguirá com viagens até 23h30. A Operação de fim de ano, que iniciou na última quinta-feira (22), e vai até o dia 9 de janeiro.

Travessia pelas lanchas

Já no Terminal Náutico, a movimentação de pessoas segue intensa e sem fila de espera. No sentido inverso, para a capital, o movimento de passageiros é tranquilo.

Segundo informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a Travessia Salvador-Mar Grande conta com oito embarcações em tráfego. No Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, as operações tiveram início às 5h. Entretando, no Terminal Náutico, na capital, o atendimento começou no horário normal, às 6h30.

Além das embarcações em tráfego, outras duas estão em stand by, que podem ser acionadas caso o fluxo de passageiros exija. Os horários da travessia são de meia em meia hora, podendo ter saídas a cada 15 minutos, conforme a demanda.

Hoje, a última saída de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h. A Baía de Todos-os-Santos registra boas condições de navegação.

Tarifas:

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,10 e domingos e feriados, R$ 11,60.

Confira os horários da Travessia Salvador-Mar Grande:

De Salvador para Mar Grande – 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00, 17:30h, 18:00, 18:30h e 19:00h e 19:30h.

De Mar Grande para Salvador – 05:00h, 05:30h, 06:00h, 06:30h, 07:00h, 07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:00h, 09:30h, 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00H, 12:30h, 13:00h, 13:30h, 14:00h, 14:30h, 15:00h, 15:30, 16:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h e 18:00h.

Catamarãs para Morro de São Paulo e escunas:

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem boa procura pelos turistas e existem passagens hoje para todos os horários. Os catamarãs estão fazendo quatro horários por dia em cada terminal. Em Salvador, 9h, 10h30, 13h e 14h30. Em Morro de São Paulo, os catamarãs saem às 9h, 11h30, 14h30 e 15h.

O tempo de viagem da travessia entre a capital e o Morro é em média 2h20. As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 149,61. No sentido inverso, R$ 138,71.

Passeio às Ilhas:

As escunas de turismo também estão em tráfego e começam a sair do Terminal Náutico desde às 8h para o tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos -os-Santos, que inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. As escunas retornam a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.

