Movimento de saída de Salvador é intenso no ferry e rodoviária

Foto: Reprodução/TV Bahia

O movimento de saída de Salvador para o réveillon é intenso na noite desta sexta-feira (30) nos principais pontos de deslocamento da cidade. O sistema ferry-boat, a rodoviária e o pedágio da BA-099 estão entre os pontos com fluxo intenso de pessoas.

No terminal de São Joaquim, o tempo de espera para embarque de veículos no ferry chega a 4h. Desde a tarde, uma longa fila de carros se forma no local. Por volta das 19h30, o último veículo já alcançava o bairro da Calçada.

Filas também no pedágio que liga a capital baiana às cidades da região metropolitana e Linha Verde, destino turístico de muitos soteropolitanos e turistas que querem curtir festas de réveillon da região, além das praias paradisíacas.

Na rodoviária de Salvador, o movimento foi intenso durante todo o dia. Foi registrado fluxo grande de saída e também de chegada na capital. No entanto, o vai e vem não afetou o trânsito na região. Nesta sexta, 540 linhas em operação, mas não tem horários extra.

O único lugar com tranquilidade até a última atualização desta reportagem era a BR-324, que é a rodovia mais importante do estado. Ao longo do dia, o trânsito foi tranquilo nos dois sentidos da estrada, que liga Salvador às cidades do interior.

