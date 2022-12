MPSP abre concurso público para diferentes cargos

Na última quarta-feira, dia 14 de dezembro, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) publicou edital para novo certame. A publicação ocorreu na edição atual do Diário Oficial.

Assim, o documento indica que o órgão ofertará algumas vagas imediatas para cargos de nível médio e de nível superior. Além disso, a seleção também terá a formação de um cadastro de reserva. Isso significa, então, que, durante o período de vigência do concurso, o MPSP poderá chamar aqueles candidatos com aprovação, de acordo com suas necessidades.

Aqueles que se interessarem a concorrer às vagas poderão se inscrever na seleção a partir da próxima quinta-feira, dia 15 de dezembro. Para tanto, será necessário acessar o site da banca examinadora, ou seja, a FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Entenda melhor, abaixo, como será o processo seletivo do MPSP.

Quais são os cargos para o MPSP?

O Ministério Público de São Paulo oferta apenas 5 vagas imediatas para diferentes cargos. Contudo, é importante lembrar que mais candidatos poderão ser chamados, em virtude do cadastro de reserva.

Assim, considerando o período de 2 anos de validade do certame, a partir da data de homologação do resultado final, as convocações poderão ocorrer neste prazo.

Primeiramente, haverão 5 vagas imediatas, além do cadastro de reserva para o cargo de Analista de Promotoria I, de nível superior. Esta função se divide em:

Assistente social, com 1 vaga e cadastro de reserva (CR).

Médico clínico, com 1 uma vaga e CR.

Médico psiquiatria, com 1 vaga e CR.

Médico do trabalho, com 1 vaga e CR.

Psicólogo, com 1 vaga e CR.

Além disso, o certame do Ministério Público de São Paulo contará com vagas de cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Promotoria I, de nível médio. Neste caso, não há divisão por áreas, mas as lotações poderão ser nas cidades de:

Capital e Grande São Paulo

Araçatuba

Bauru

Campinas

Franca

Piracicaba

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Santos

São José do Rio Preto

Sorocaba

Taubaté

Vale do Ribeira

Estas funções contam com jornadas de trabalho que podem variar entre 20 e 40 horas por semana, de acordo com o cargo e a área. Além disso, as remunerações iniciais também poderão ser diferentes para cada um. Isto é, sendo de:

R$ 5.429,56 para o cargo de Oficial.

R$ 7.326,49 para o cargo de Analista.

Ademais, estes profissionais também terão direito a outros benefícios como, por exemplo:

Auxílio-alimentação, no valor de R$ 1.100 por mês.

Auxílio-transporte, na valor de R$ 15,30 por dia.

Por fim, auxílio-saúde de R$ 370 ao mês.

Como será o certame?

De acordo com o edital, o concurso do MPSP contará com as seguintes fases:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com previsão para ocorrer no dia 12 de março de 2023, para todos os cargos.

Prova de títulos, de caráter classificatório, com previsão para convocação em 19 de abril de 2023, para o cargo de Analista.

Prova Prática de Digitação, de caráter classificatória, também com previsão para convocação em 19 de abril de 2023, para o cargo de Oficial.

Nesse sentido, a primeira fase contará com um total de 70 a 80 questões, a depender dos cargos. Ademais, as disciplinas também variam de acordo com cada função. Para o Analista, serão:

10 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Raciocínio Lógico Matemático

30 questões de Conhecimentos Específicos

10 questões de Atualidades

10 questões de Noções de Direito

Já para o cargo de Oficial, as disciplinas se dividem em:

24 questões de Língua Portuguesa

16 questões de Matemática e Raciocínio Lógico

8 questões de Noções de Informática

32 questões de Noções de Direito

Dessa forma, para obter a aprovação, o candidato precisa obter a metade do total de pontos da prova. Assim, será possível prosseguir para a próxima fase, a depender da classificação e quantidade de vagas.

Como se inscrever para o concurso?

O prazo de inscrições para o certame do Ministério Público de São Paulo já se iniciou no dia 15 de dezembro, última quinta-feira. Então, os candidatos possuem até o dia 19 de janeiro de 2023.

Dessa forma, a fim de concorrer às vagas acima, o candidato deve, primeiramente, acessar o site da FGV, ou seja, a banca examinadora do certame. Na plataforma, então, é necessário entrar na página do concurso do MPSP.

Em seguida, antes de prosseguir com a inscrição, o candidato precisa ler todo o edital com atenção, a fim de conferir se cumpre com todos os critérios do cargo.

Assim, basta preencher todo o Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição, selecionando o cargo e a especialidade que pretende concorrer. Além disso, é neste momento que o candidato informará se deseja concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência ou a candidatos negros, por exemplo, dentre outros detalhes.

Por fim, o candidato deverá imprimir o boleto bancário da taxa de inscrição, de R$ 90 a

120, a depender do cargo. Ainda, este valor pode ser pago de forma online. No entanto, é importante pagar este boleto até a data de 20 de janeiro. Caso contrário, sua inscrição não se efetivará.

Como funciona o MPSP?

De acordo com a lei que rege o funcionamento do Ministério Público, suas funções institucionais são:

Velar pela observância da Constituição e das leis, e promover-lhes a execução.

Promover a ação penal pública.

Promover a ação civil pública, nos termos da lei.

Dessa forma, cada estado cumpre com estes preceitos dentro de sua jurisdição, sendo o MPSP um deles.

É importante lembrar, portanto, que os membros do Ministério Público conta com algumas responsabilidades como, por exemplo:

Zelar pelo prestígio da Justiça, pela dignidade de suas funções, pelo respeito aos magistrados, advogados e membros da instituição.

Obedecer rigorosamente, nos atos em que oficiar, à formalidade exigida dos Juízes na sentença, sendo obrigatório em cada ato fazer relatório, dar os fundamentos, em que analisará as questões de fato e de direito, e lançar o seu parecer ou requerimento.

Obedecer rigorosamente aos prazos processuais.

Atender ao expediente forense e assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença.

Desempenhar, com zelo e presteza, as suas funções.

Além disso, o profissional conta com atribuições específicas de seu cargo. Nesse sentido, é importante que o candidato consulte o edital do MPSP a fim de conferir estes pontos.