MPT investiga casos de acidente de trabalho em cidades do interior da Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu nesta terça-feira (13) dois inquéritos para apurar casos de acidente de trabalho em Eunápolis e Ubaitaba. Em um dos casos investigados o trabalhador morreu.

Um dos inquéritos vai investigar a morte de um trabalhador que realizava serviços de pintura em um prédio no município de Ubaitaba. A vítima, identificada como Márcio Clemente Santana, de 47 anos, estava realizando uma pintura em um prédio localizado na rua Renato Laport quando foi eletrocutado. Ele morreu no local.

O caso que aconteceu em Eunápolis também está relacionado a um pintor. Identificado como Luciano Ferreira Pena, 41 anos, a vítima foi atingida por um portão de ferro, de pelo menos um tonelada, que caiu enquanto ele trabalhava. O pintor ficou gravemente ferido.

Além desses dois casos, um acidente envolvendo um vigilante também está sendo investigado pelo MPT em Eunápolis. No momento, o órgão irá solicitar informações das empresas envolvidas e que atuam no caso, como a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, bem como a Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT-BA).

Quem irá apontar as causas e fatores que possam ter contribuído para os acidentes para que as responsabilidades trabalhistas sejam atribuídas.

