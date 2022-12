O Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), abriu a segunda rodada de inscrições para a qualificação em Inglês e Espanhol para os trabalhadores do setor.

MTur e IFTO disponibilizam qualificação gratuita para trabalhadores do turismo

O prazo começou no dia 1º de dezembro e vai até até o dia 18/01/2023. Ao todo, estão disponíveis 500 vagas, sendo 300 vagas para inglês e 200 para espanhol, informa o Ministério do Turismo (MTur).

Segundo informações oficiais, a qualificação será realizada à distância (modalidade EaD), no período de fevereiro a junho de 2023, de forma totalmente gratuita. Os encontros ocorrerão pelo Google Meet, com um instrutor que trabalhará a oralidade dos estudantes, informa o Ministério do Turismo (MTur).

Trabalhadores do setor

A qualificação é voltada para condutores, guias, estudantes de turismo e profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo, para Cursos de Formação Inicial e Continuada, destaca o Ministério do Turismo (MTur).

Conforme destaca a divulgação oficial, será possível selecionar apenas um curso, de acordo com a formação do inscrito. Quem se matricular e não comparecer aos canais virtuais nos primeiros 15 dias será desligado do curso.

Para realizar as inscrições é importante ter em mãos documentos de identificação, como RG e CPF. Acesse a página oficial do Ministério do Turismo (MTur) para se inscrever.

Classificação

Assim como nos outros processos seletivos, a classificação será ordenada por ordem de inscrição, bem como o cadastro reserva. Após a divulgação dos resultados, o candidato receberá um e-mail com a confirmação da matrícula e com informações complementares para saber sobre os documentos requisitados e cronograma do edital, informa o Ministério do Turismo (MTur).

Quem pode se cadastrar?

De acordo com o edital oficial, as vagas ofertadas atenderão, exclusivamente: guias turísticos com carteirinha ou certificado do CADASTUR (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo); condutores que possuem formação ou atuação em Unidades de Conservação; estudantes devidamente matriculados no curso de turismo; e profissionais que atuam na cadeia produtiva do turismo.

Quando ocorrerá a qualificação?

Os cursos serão realizados no período de fevereiro a junho de 2023. A Formação Inicial e Continuada – FIC consiste na oferta de cursos de curta duração visando a capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional.

Sobre as aulas na modalidade Educação a Distância

Em observância ao Ofício-Circular nº 36/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC, as aulas serão ofertadas na modalidade de Educação a Distância – EaD. Para mais informações, acesse a página oficial do Ministério do Turismo (MTur).