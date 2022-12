O Muffato é uma rede de supermercados com uma carreira sólida e possui mais de 5 décadas de experiência. A empresa ocupa o sexto lugar no ranking do varejo nacional e deseja crescer e evoluir cada dia mais. Para isso, novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Veja a seguir as vagas disponíveis e os locais de atuação.

Muffato abre novos EMPREGOS no sul do país

O Muffato está presente em algumas regiões do Brasil como São Paulo e Paraná e possui serviços e produtos de alto padrão, sempre aliado a novas tecnologias para melhor atender os seus clientes.

Hoje a empresa busca novos profissionais para a formação de uma nova equipe. A empresa oferece um ambiente de trabalho dinâmico e inclusivo, além de um salário fixo e vários outros benefícios. Confira a seguir as vagas disponíveis e as cidades de atuação.

Zeladora – São José do Rio Preto/SP;

Técnico de Manutenção Predial – Foz do Iguaçu/PR;

Op. de Empilhadeira – São José do Rio Preto/SP;

Vigia – Presidente Prudente/SP;

Supervisor Comercial Externo – São José do Rio Preto/SP;

Vendedor Comercial Atacadista – Rolândia/PR;

Separador de Mercadorias – Arapongas/PR;

Tratorista – Cambé/PR;

Repositor de Salsicharia – Londrina/PR;

Orientador de Caixa – Londrina/PR;

OP. de Caixa – Ponta Grossa/PR.

Como se candidatar

Para os candidatos participarem do processo seletivo, devem acessar 123 empregos. No site é possível acessar todas as informações referentes às vagas anunciadas e cadastrar currículo atualizado para o análise da companhia.

