Mulher baleada ao defender filho em briga por xixi recebe alta

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

A mulher que foi baleada ao tentar defender o filho depois de uma discussão por causa de xixi, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, recebeu alta no domingo (11), cinco dias após o crime. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12).

De acordo com a TV Santa Cruz, filiada da TV Bahia na região, Michelle Fontes, de 42 anos, deve manter a recuperação em casa. Ela foi baleada no estômago e intestino durante o ataque.

Já o filho de Michelle, identificado como Brenno Fontes, de 18 anos, segue internado. Ele sofreu fraturas em três vértebras e teve o pescoço atingido por um disparo. A bala está alojada em um local de risco e ainda não há previsão de retirada, em cirurgia.

O crime aconteceu na madrugada de 6 de dezembro. De acordo com a Polícia Civil, a confusão teria começado depois que dois homens que estavam em um bar ao lado do imóvel onde as vítimas moravam teriam urinado na frente da residência. O jovem baleado estava com um amigo no local e teria reclamado da atitude, e em seguida, a discussão começou.

Conforme a polícia, um terceiro homem teria ido em um carro e sacado uma arma. Em seguida, o suspeito teria atirado no jovem. A mãe dele, na tentativa de defender, se jogou na frente e acabou atingida também.

Foi o que detalhou a filha e irmã das vítimas, Luana Fontes, na época do crime: “Ela entrou na frente por ele e tomou [tiro] também, mas creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus”.

O suspeito se apresentou à polícia na quinta-feira (8) e foi liberado após ser ouvido. O homem foi até a delegacia acompanhado de um advogado. No depoimento, ele confessou o crime e disse que tinha agido em legítima defesa. Como não houve flagrante e não há mandado de prisão, ele não foi preso. A arma do crime foi apreendida e passará por perícia.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.