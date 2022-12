Mulher é investigada suspeita de abuso sexual contra bebê em Salvador

Foto: Divulgação / SESAB

A Polícia Civil da Bahia investiga uma mulher suspeita de abuso sexual praticado contra uma bebê de apenas quatro meses. A criança deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, no sábado (17) e estava com marcas que indicavam uma possível violência sexual.

Segundo a polícia civil, a mãe da menina afirmou em depoimento à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) que o sangramento teria sido causado por uma prisão de ventre.

No momento, a bebê segue internada no HGE e não há maiores detalhes sobre o estado de saúde dela. A Dercca já emitiu guias de exames para a criança, a fim de apurar o caso, que sendo investigado. Órgãos de segurança recomendam que, em caso de suspeita de violência sexual, as pessoas denunciem ligando para o Disque 100

