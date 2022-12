Mulher é morta a tiros no bairro de Nazaré

Foto: Alan Oliveira

Uma mulher de 44 anos foi morta a tiros no final da noite de quinta-feira (29), na região do Tororó, no bairro de Nazaré, em Salvador. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Eliene dos Santos Paim. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o sepultamento.

As apurações estão com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A autoria e motivação ainda não foram determinadas. Guias de perícia e remoção foram expedidas.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.