Mulher é morta com tiro na cabeça quando chegava em confraternização de fim de ano em Salvador

Uma mulher morreu com um tiro na cabeça, na noite de terça-feira (20), na Avenida Octávio Mangabeira, na orla da Boca do Rio, em Salvador.

A vítima foi identificada como Eliane Sanson, 52 anos. De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi vítima de latrocínio, quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído.

Ainda segundo a nota, os disparos foram feitos em frente a um restaurante em que a vítima chegava para confraternização de fim de ano. O celular da vítima foi levado.

Em nota, a Polícia Militar informou que ao chegar ao local do crime, a guarnição encontrou a vítima caída no chão. Ela chegou a ser levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em entrevista para a TV Bahia, o marido da vítima, André Oliveira, contou que Eliane trabalhava há 10 anos como vendedora em uma concessionária no bairro da Graça. Ela estava chegando ao restaurante para participar de uma confraternização de final de ano com um grupo de capoeira do qual fazia parte.

Ao entrar no estabelecimento, dois homens se aproximaram e um deles puxou a bolsa de Eliane. No susto, ela puxou a bolsa de volta e o homem armado atirou, atingindo a cabeça da vítima.

“Eles são uns covardes e tem muita gente atrás deles agora”, lamenta André Oliveira.

Ainda segundo André, ela morreu dentro do restaurante. Eles eram casados há 20 anos e não tinham filhos.

O caso será investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP). Imagens de câmeras de segurança instaladas na região já foram recolhidas, para ajudar na investigação. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Até o momento, ninguém foi preso.

