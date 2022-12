Mulher é presa por prostituir filhas há mais de 10 anos na Bahia

Foto: Ascom/PC

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (8) suspeita de aliciar e obrigar as três filhas a se prostituir, na cidade de Mairi, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas tem atualmente 15, 20 e 21 anos, e se prostituíam desde 2010, quando todas ainda eram menores.

A prisão foi deflagrada por agentes da Delegacia Territorial (DT) de Mairi, que cumpriram mandado contra a mulher. Em nota, o delegado titular da unidade, Paulo Victor Muniz, contou que quem cobrava o dinheiro era a mãe.

“Conforme a investigação, a mulher cobrava dinheiro de homens maiores, em sua maioria idosos, em troca de sexo com as filhas ou de práticas libidinosas diversas”, explicou.

A mulher, que segue na unidade policial custodiada à disposição da Justiça, responde pelo crime de favorecimento da prostituição (art. 218-B do Código Penal).

