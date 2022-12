Mulher é roubada, estuprada e morta dentro de casa na BA

Foto: Reprodução

Uma mulher de 41 anos foi roubada, estuprada e morta dentro de casa em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Caso aconteceu na segunda-feira (19), mas só foi divulgado pela Polícia Civil na quarta (21). O suspeito do crime, o vizinho da vítima, foi preso nesta quinta (22).

A vítima foi identificada como Vilma Guedes Santos e morava no bairro São Pedro. Segundo a polícia, as informações iniciais são de que a mulher tenha sofrido latrocínio, quando quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído. Foram roubados R$400 e alimentos.

Foi confirmado nesta quinta, que o vizinho da vítima foi preso, suspeito de cometer o crime. De acordo com com o g1 Bahia, a Polícia Civil informou que ele se aproveitou da relação de confiança com a mulher para cometer o crime.

“O autor teria arrombado a residência e entrado, espancado, estuprado e roubado R$ 400 e objetos da casa de Vilma”, explicou o titular da Delegacia de Furtos e Roubos (DRFR), delegado Ney Brito.

Ainda segundo o delegado, a vítima chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos da cidade, onde ficará custodiado à disposição da Justiça.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.