Mulher Moranguinho deve ser eliminada nesta quinta

Foto: Reprodução/ Playplus

Mulher Moranguinho pode ser eliminada de ‘A Fazenda 14’ na noite desta quinta-feira (8). De acordo com um levantamento de pesquisa do site Votalhada, a dançarina e esposa do cantor Naldo Benny deve acumular apenas 21% do voto do público do reality show rural.

Aliada das desistentes Deolane Bezerra e Petála Barreiros, Ellen Cardoso enfrenta Bia Miranda, a neta de Gretchen, e também André Marinho, ex-Power Couple. Veja o levantamento abaixo:

Foto: Reprodução / Votalhada

Nesta tarde, Moranguinho fez comida para os rivais no game e recebeu elogios. “Morango, nota mil! Obrigado”, disse Iran Malfitano. “Obrigada”, disse a atriz Bárbara Borges. Pelé também exaltou o almoço: “Show!”. “Sucesso”, acrescentou André. “Ficou bom? Obrigada”, respondeu a peoa.

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.