Mulheres são presas com quase 70 kg de maconha após cão farejar droga em ônibus na Bahia

Pouco mais de 69 kg de maconha foram apreendidos na noite de sexta-feira (30), depois que um cão farejador encontrou o material escondido em malas, na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador.

A droga estava sendo transportada por duas mulheres, que foram identificadas como donas das bagagens. Elas viajavam em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Aurora (CE). A dupla foi presa.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o crime foi descoberto durante uma fiscalização de combate a criminalidade no KM 429 da BR 116. O cão K9 que localizou os entorpecentes foi identificado como Umbro.

O material estava separado em tabletes e tinha sido guardado juntamente com café em pó para disfarçar o cheiro. No entanto, mesmo com a tentativa de camuflar o cheiro da maconha, a droga foi farejada pelo cachorro.

Em conversa com os policiais rodoviários federais, as mulheres contaram que pegaram as malas em Cuiabá (MT) e levariam a droga até a rodoviária de Maceió (AL). Elas receberam R$ 10 mil e iriam dividir o valor pelo serviço.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Feira de Santana, para onde as duas mulheres e a droga foram levadas. A dupla deve responder na Justiça pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de tóxicos).

