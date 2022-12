A Multilog trabalha no setor Logístico há cerca de 35 anos e busca por novos trabalhadores para auxiliar no seu crescimento. A empresa iniciou suas operações em 1984 como armazém de Açúcar e atualmente é uma das melhores em seus segmentos. Veja, a seguir, as novas vagas disponibilizadas pela companhia e os locais de atuação.

Multilog abre vagas de emprego em todo o Brasil

Atualmente a companhia possui diversas unidades espalhadas de forma estratégica nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. A empresa coloca as pessoas no centro de seus negócios e valoriza a satisfação dos seus clientes.

A Multilog busca colaboradores para formação de um novo time talentoso e por isso a contratação de profissionais dedicados e empenhados e entregar os melhores resultados é prioridade para a companhia. Confira a seguir, os empregos anunciados e tudo referente a seleção de candidatos.

Analis. de Cultura Organizacional – Santa Catarina;

Jovem Aprendiz – Uruguaiana;

Analista de Custos e Orçamentos – Itajaí/SC;

Estágio em Administração de Operações – Uruguaiana;

Analista de Gestão de Contas – Santos/SP;

Supervisor Farmacêutico – Brasil;

Gerente de Planejamento Estratégico – Brasil;

Analista de Processos Consignados – São José dos Pinhais/PR;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Líder de Transporte – Itajaí/SC;

Operador Logístico – Guarulhos/SP.

Como se candidatar

Para saber mais informações referente ao processo seletivo, basta entrar no site 123 empregos. Em seguida, seguir as instruções disponíveis e encaminhar um currículo atualizado para o análise da companhia.

