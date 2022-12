Multilog Brasil recruta profissionais em todo o país

A Multilog Brasil, empresa de soluções e logística com mais de 35 anos de atuação, está recrutando profissionais em todo o país. As contratações vão de encontro com o momento da empresa, que segue em franca expansão e busca pessoas que desejam integrar o seu quadro de colaboradores e fazer parte deste crescimento.

Há chances para os cargos de Analista de Gente Jr., Analista de Gente Jr – 2º turno, Analista de Operações, Analista de Processos Consignados PL, Analista Torre de Controle SR, Aprendiz, Assistente Adm Operações I, Assistente Atendimento, Assistente de Controladoria, Assistente de CPO (Central de Planejamento de Operações), Assistente de Gente, Assistente de Gerenciamento de Risco, Assistente de Manutenção Civil, Assistente de Regulação de Sinistros, Assistente de Relações Institucionais, Assistente de Segurança do Trabalho, Assistente de Segurança Patrimonial, Assistente Operações, Auxiliar de manutenção, Auxiliar Logístico, Auxiliar Operações, Auxiliar Serviços Gerais, Coordenador de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, Estagiário(a), Gerente de Planejamento Estratégico, Líder Operações, Mecânico(a), Motorista, Operador de empilhadeira, Operador Logistico I e Supervisor Farmacêutico.

Os contratados serão alocados nas unidades da empresa em Santos (SP), Itajaí (SC), São José dos Pinhais (PR), Uruguaiana (RS), Sant’Ana do Livramento (RS), Barueri (SP), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Foz do Iguaçu (PR), São Paulo (SP), Curitiba (PR), entre outras cidades.

Sobre a empresa

A Multilog nasceu em 1984, quando ainda era apenas um armazém de açúcar na cidade de Itajaí (SC). Em 1996, após receber a autorização da primeira Estação Aduaneira do Interior (EADI), nasce a Portobello Armazéns Gerais – dando início à história da Multilog, que passou a atuar no Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo após aquisição de outras empresas do mercado.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de na plataforma Gupy. No endereço é possível conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo naquela que mais se encaixa no perfil do profissional.