Murilo Benício assume namoro com a jornalista Cecília Malan

O ator Murilio Benício, de 51 anos, assumiu publicamente seu namoro com a correspondente internacional da TV Globo, Cecília Malan, 39. A novidade foi revelada durante as gravações do ‘Melhores do Ano’ que aconteceram na tarde desta sexta-feira (16).

“Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo”, disse ele ao gshow. O relacionamento é a distância. O antagonista do remake de ‘Pantanal’ mora no Rio de Janeiro, enquanto a jornalista reside em Londres.

Em julho deste ano Luciano Huck, apresentador do ‘Domingão’, cometeu uma gafe e entregou que o ator “namorava me Londres”.

Murilo Benício já namorou com a diretora Manuela Dias e as atrizes Alessandra Negrini e Giovanna Antonelli.

