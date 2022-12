Museu da Energia é reinaugurado em Salvador

Foto: Divulgação

O Museu da Energia, localizado no Centro Histórico de Salvador, foi reinaugurado nesta terça-feira (6). O espaço, que pertence à Coelba e fica localizado no primeiro andar do histórico prédio da distribuidora, na Praça da Sé, foi totalmente reformulado, com novas tecnologias e trazendo para o público experiências de imersão para que baianos e turistas conheçam a história da eletricidade e os conceitos da energia elétrica.

O museu traz novos ambientes com projeção mapeada e tecnologia All in touch, que permite ao público compreender mais sobre o universo da eletricidade. Outra novidade do museu é o espaço Maker, focado na aprendizagem de alunos, além do projeto Aulas de Energia, criado com o intuito de sensibilizar estudantes e professores para a importância da economia de energia, através do conhecimento sobre a história da eletricidade, ótica e magnetismo.

O espaço começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira (12), das 8h30 às 17h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia.

Dentre as ações recentes no Centro Histórico estão a implantação da Casa do Carnaval da Bahia, e a requalificação do Memorial das Baianas, além da reforma da Catedral da Sé e do Palácio do Tira Chapéu, no sentido de atrair moradores e turistas.

