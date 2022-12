Música do Ano em prêmio da Globo, Dengo, de João Gomes, foi composta por baiano

Foto: Mateus Ross

Com mais de 100 milhões de streams no Spotify e mais de 67 milhões de visualizações no YouTube, não há como negar, ‘Dengo’ de João Gomes foi um dos grandes hits de 2022. Ou melhor, ‘Dengo’, de Dan Mendes e Diggo, interpretada pela voz do momento, João Gomes, foi uma das grandes canções de amor do ano.

A faixa, que chegou a ser apontada como uma ‘declaração’ para a apresentadora Maisa Silva na web, tem raízes baianas e pouco romance em sua história, apesar de todo amor carregado na voz do ‘matuto’.

“Eu fui convidado por Dan Mendes, que é sócio e compositor de João Gomes e fui para Petrolina viver a vibe deles, conhecer e entender como era a música, o piseiro e aí de lá surgiu ‘Dengo’”, contou Diggo ao iBahia.

O baiano brinca que a canção não tem muito ‘Dengo’ em sua história, apesar do carinho que ele carrega pela faixa que mais uma vez colocou seu nome no patamar nacional. “Dengo não tem muito Dengo não (risos). Esse negócio de ‘Ah, tava pensando em alguém’, não não não. Eu tive a ideia no banheiro, e a gente pegou essa ideia e fez a música”.

Na primeira versão de ‘Dengo’, gravada por Diggo no celular, a palavra que dá nome a música sequer aparecia. “Tô precisando de amor, dá pra ver? Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você…”, cantava o baiano.

A parceria entre ele e Dan Mendes foi o que transformou a faixa, que já tinha potencial de hit antes mesmo de chegar às rádios.

Ao iBahia, Diggo falou sobre a sensação de ter sido reconhecido pelo trabalho nacionalmente com o prêmio pela canção em parceria com Dan e João. “É gratificante, mais uma conquista, nessa luta, nesse trampo. E além dessa conquista toda para mim, acredito que seja uma conquista para a gente de Salvador, que é um lugar cheio de talentos, de compositores, músicos, cantores”.

Em 2022, o cantor e compositor conseguiu emplacar a faixa em horário nobre na trilha sonora de ‘Travessia’, um feito marcante para Diggo como artista, afinal parte fundamental de uma obra audiovisual, é através da trilha sonora que o telespectador consegue despertar emoções, identificação e até mesmo ainda mais apreço pelo que está sendo exibido.

Quem é Diggo?

Foto: Reprodução/ Instagram

Rodrigo Martins, ou melhor, Diggo como é conhecido nacionalmente, é um dos destaques da música brasileira pelo dom de criar hits. Compositor de sucesso, o baiano tem em seu catálogo diversas canções como ‘Contatinho’, ‘Abaixa Que É Tiro’, ‘Hipnotizou’, ‘Psiquiatra do Bumbum’, ‘Pra Te Ver Sentar’, ‘Cachorrinhas’, o artista deu início a carreira aos 16 anos.

Para 2023, o foco de Diggo é a carreira como cantor, sem perder a essência das composições e para isso, ele conta com a produção de Rafinha RSQ. Em 2022, o artista esteve como um dos convidados do programa Atitude, da Bahia FM e conversou com o site sobre ser reconhecido por suas composições.

“Teve um show que foi engraçado, uma menina começou a dançar e ficou ‘Eu conheço essa música’, depois ela começou a cantar, quando chegou no refrão ela entendeu qual era e ficou ‘Essa música é dele? Eu não acredito’, é muito legal causar essa reação nas pessoas”.

Ao site, Diggo também falou sobre como acontece a troca de canções e de ideias com outros artistas. Questionado sobre a forma de compor, se pensa em uma faixa para cada cantor ou se faz por encomenda, o baiano explicou:

“Tem música que o artista vem e fala ‘minha cara, eu quero’. Tem alguns artistas que ligam para a gente e fala que quer uma música e agora a gente também trabalha com um camping, que é um acampamento de música. A gente fecha com o artista tudo certinho, vai, fica no lugar por dois, três dias compondo diretamente para o artista”.

Para 2023, o foco do artista é na própria carreira. O baiano, que traz consigo o pagotrap, vem sendo produzido por Rafinha RSQ. Em 2022, o artista trabalhou na faixa ‘Jurei Não Me Apaixonar’ e já no finalzinho do ano, o artista deu as caras em um feat com Guga Meyra em ‘Me Desbloqueia Vida’.

