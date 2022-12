Música-tema do BBB ganha nova versão; confira

Foto: Divulgação

A música-tema do Big Brother Brasil continua sendo “Vida Real”, de Paulo Ricardo, mas na edição de 2023 ganhará uma nova versão.

A clássica canção, que abre o programa desde a estreia há 23 anos, ganhou uma releitura em parceria com Dennis DJ e grupo Funk Orquestra. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (29), no perfil do BBB no Tik Tok.

Além de mostrar um trecho da nova versão, o perfil oficial do reality lançou um desafio para os fãs criarem coreografias da música e publicarem no Tik Tok. Os donos dos melhores vídeos poderão ter o talento apresentado no reality show.

O Big Brother Brasil 2023 está previsto para estrear dia 16 de janeiro.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.