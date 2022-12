‘Na Rédea Curta’ é atração da próxima matinê do Glauber Rocha

Foto: Divulgação

A próxima edição da matiê do Glauber Rocha exibirá o filme ‘Na Rédea Curta’, inspirado na websérie baiana estrelada pelos atores Sulivã Bispo e Thiago Almasy.

A matinê, com preço especial de R$ 4, acontece no próximo domingo (11), às 10h30, e os ingressos devem ser adquiridos presencialmente na bilheteria do cinema, a partir das 09:30h.

No longa-metragem, Mainha (Sulivã) e Júnior (Almasy) se veem em uma situação inédita – Júnior, criado apenas pela mãe, terá que descobrir como ser pai após saber da gravidez de sua namorada.

Ele começa a recordar a infância sem a presença paterna e sente a necessidade de ir atrás dessa figura para tentar recuperar o tempo perdido. Mainha se vê sem saída e decide acompanhar o filho em uma viagem para o interior do Recôncavo da Bahia.

